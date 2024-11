Lufthavn reddet af stor millioninvestering

- Det er et kæmpe skridt i den retning, siger Lars Dige Knudsen.

Bestyrelsesformanden kalder aftalen for "en redning af lufthavnen".

- Jeg er glad for og stolt over, at den opgave, jeg blev stillet for to år siden, ser ud til at være løst. Det er en stor tilfredsstillelse for mig, bestyrelsen, ledelsen og teamet rundt om investeringsaftalen, siger han.

Lars Dige Knudsen, der er bestyrelsesformand i Aarhus Airport, er meget tilfreds med nu at kunne præsentere aftalen, der dog stadig mangler politisk godkendelse.

Investoren lægger i alt 120 millioner kroner over tre år og vil til sidst sidde på 51 procent af aktierne i lufthavnen.

Det oplyser virksomheden efter at have landet en aftale med en udenlandsk investor.

Efter at have været truet på eksistensen, er der nu lysere tider forude for Aarhus Airport.

Aarhus Kommune ejer i dag 90 procent af aktierne i lufthavnen, og det vil dermed være op til byrådet at tage stilling til tilbuddet. Også Syddjurs og Norddjurs kommuner ejer aktier.

Netop Aarhus Airport har flere gange i de seneste år været grund til store ekstraregninger for kommunerne for at finansiere driften. Kun to gange siden år 2000 har lufthavnen givet overskud.

Men med finansieringen og den nye investor i ryggen føler Lars Dige Knudsen sig sikker på, at planen for at genrejse lufthavnen og lave overskud igen kan lykkes.

- Det er meget erfarne industrifolk, som står bag investoren, og det begejstrer mig, at det er en kompetent, international investor, som ikke bare stiller kapital til rådighed, men også stor erfaring og ekspertise, siger Lars Dige Knudsen.

Passagererne skal nok komme

Hvad er det vigtigste, lufthavnen har brug for, for at kunne tjene penge selv?

- Vi skal vækste vores passagertal, og det gør vi kun ved at udvide udbuddet af ruter til storbyer, hubs og sjove destinationer. Der er et kæmpe kundegrundlag i Østjylland, og vi kan se, at når vi tilbyder de rigtige ruter, så kommer passagererne også.

Bliver aftalen godkendt, mister de østjyske medejerkommuner som nævnt kontrollen med lufthavnen.

Men det er ifølge Lars Dige Knudsen også inden for ejernes rammer, da Aarhus Kommune har signaleret, at man ikke på sigt vil være lufthavnsejer.

- Alle muligheder har stået åbne, men investoren her vil meget gerne sidde på majoriteten i lufthavnen, og det er blevet en del af forhandlingen.

Det ender med en værdisætning på omkring 240 millioner kroner for hele lufthavnen. Er det tilfredsstillende for jer?

- Ja, det er det. Vi har haft eksterne rådgivere på, og vi er trygge ved, at værdisætningen af lufthavnen er rigtig, siger Lars Dige Knudsen.

Aftalen går nu over til politisk godkendelse, inden millionerne kan begynde at tilflyde Aarhus Airport.