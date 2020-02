Lucia fik iPad og cykel af kommunen - og det hjalp hende i job

VIDEO: Efter at være gået ned med stress to gange er Lucia nu tilbage i arbejde.

50.000 kroner.

Det beløb fik Lucia Alba Broberg af Aarhus Kommune efter i flere år at have været på kontanthjælp på baggrund af en sygemelding med stress.

Jeg så det jo som en kæmpe mulighed. Lucia Alba Broberg.

Pengene måtte hun bruge til noget, hun selv mente, kunne hjælpe med at få hende i arbejde, og hun valgte at købe blandt andet en cykel, en iPad og et weekendkursus i event management.

- Jeg så det jo som en kæmpe mulighed. Det var enormt spændende, meget givende, gav kvalifikation og et større netværk, siger Lucia Alba Broberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Og ifølge hende var pengene godt givet ud. I dag har hun nemlig fået et job, hvor hun arbejder med at udvikle events, der skal skabe liv i Odder midtby.

- Det har givet mig mere livskvalitet, og det er nok også noget, der gør, at jeg kan arbejde, til jeg bliver 75, som jeg skal, siger hun.

Vil gøre ordning permanent

De tusindvis af kroner til ledige som Lucia Alba Broberg er en del af en forsøgsordning i Aarhus Kommune, som har vist sig at være så effektiv, at rådmanden nu vil gøre forsøget permanent.

Det er dog ikke alle byrådsmedlemmer, der er enige i, at pengene skal bruges på folk, der måske godt kan klare sig selv, når man samtidig sparer på socialområdet i kommunen.

- Jeg synes, det her er rent hasard. Jeg betragter det som casinoøkonomi. Kristian Würtz vil tage en chance velvidende, at der er en meget lille chance for, at man kommer i beskæftigelse, siger Gert Bjerregaard (V), medlem af social og beskæftigelsesudvalget, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tror, at mange af de her personer ville være kommet i beskæftigelse alligevel, og vi kan bruge de her penge bedre. Vi kan faktisk få mange flere i beskæftigelse ved at sende dem ud til virksomhederne, hvor jobbene er. Det har vi rigtig gode resultater med, siger han.

Kristian Würtz (S), rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, står dog fast på, at ordningen skal gøres permanent.

- Vi har set, at de langtidsledige, der har været med, har nogle rigtig overbevisende resultater i forhold til, hvor mange, der kommer i job, siger Kristian Würtz (S) og fortsætter:

- Så det er rigtig gode resultater for de ledige, der har været med, og det er også rigtig gode resultater for kommunens økonomi.

Sagen ligger lige nu til behandling i Aarhus Byråd.