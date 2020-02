Louise og familien vækket på voldom vis: - Vi er rystede og utrygge

Med deres 1-årige søn lagt trygt i seng og lyset slukket i hele hytten, har natteroen sent tirsdag aften lagt sig hjemme hos Louise Kai og hendes lille familie.

Pludselig trænger et stærkt lys fra en lommelygte ind fra havedøren.

Louise Kais mand, 34-årige Henrik Eckhoff, skynder sig ud for at se hvad der foregår. I samme sekund hører de høje bank på ruden i både soveværelset, men også inde fra sønnens værelse.

Det viser sig, at to mænd har lusket rundt om huset med lommelygter. Da de opdager, at der er nogen hjemme, stikker de af igen.

Læs også Fem ting, der holder indbrudstyve væk - alarmen er ikke et quickfix

Louise Kai er overbevist om, at de to mænd ville have begået indbrud, hvis ikke der havde været nogen hjemme.

- Vi er begge rystet og utrygge, og ingen af os har fået meget søvn i nat. Det gør det jo ikke bedre, når man har sin lille søn sovende i værelset ved siden af. Heldigvis var min mand vågen og hurtig til at reagere, siger Louise Kai til TV2 ØSTJYLLAND.

Louise Kais mand nåede at få et kort glimt af de to mænd og har givet politiet et signalement.

Læs også Nabohjælp virker: Før havde de konstant indbrud på denne vej

Flere indbrud i området

- Vi er bekendt med, at der tirsdag aften var en episode, hvor to mænd tilsyneladende forsøgte at bryde ind i et hjem på Engskovbakken i Skødstrup. Da det gik op for dem, at der var nogen hjemme, måtte de opgive, siger Jakob Christiansen, Kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND, der endnu ikke har nogen mistænkte.

- Vi har modtaget et signalement på mændene, og vi har en formodning om, at de kørte derfra i en sølvgrå Audi Q3. Ellers har vi ikke meget at bygge en efterforskning op omkring, siger han.

Læs også Indbrudstyv taget på fersk gerning: Skal fejre nytår bag tremmer

Episoden hos Louise Kai og Henrik Falckhoff kommer lige efter en weekend, hvor man på netop Engskovbakken oplevede hele fire indbrud.

- Vi er bekendt med, at der har været flere indbrud i området. Det er svært sætte en reel efterforskning i gang, når ingen er blevet taget på fersk gerning. Heldigvis er folk gode til at anmelde det, når der sker noget, og ringe ind til os med tips, hvis de ser nogen luske rundt i området eller mistænksomme biler køre rundt, siger Jakob Christiansen.

For Louise Kai har oplevelsen gjort stort indtryk.

- Vi flyttede hertil sidste sommer, og jeg havde da ikke regnet med, at sådan noget skete i så roligt et område. Vi er stadig glade ofr at bo her, men jeg må da indrømme, at jeg er ret chokeret her dagen derpå, siger Louise Kai.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefon 114.