Louise Lindskrog har været igennem lidt af hvert - nu stopper hun i byrådet

Louise Lindskrog, der siden 1. januar 2018 har været medlem af byrådet i Aarhus Kommune for Socialdemokratiet, opgiver sit mandat i byrådet og stopper i kommunalpolitik.

Det oplyser Socialdemokratiet i en pressemeddelelse søndag eftermiddag.

- Da jeg snart er færdiguddannet og har vurderet, at det vil være svært for mig at forene et nyt fuldtidsarbejde med byrådsarbejdet, har jeg valgt at give pladsen videre til en partifælle, som genopstiller ved næste valg.

- Det har været en svær beslutning for mig at træffe. Jeg er Socialdemokrat helt ind til benet, så jeg vil fortsat være aktiv i vores parti og håber på at kunne bidrage til vores fælles politiske projekt på anden vis, siger Louise Lindskrog (S).

Michael Krogh Hansen (S) tager over

Louise Lindskrog overlader sit mandat og sin byrådspost som medlem af Økonomiudvalget til Socialdemokratiets førstesuppleant Michael Krogh Hansen.