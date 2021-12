Lort på kapsel redder liv

- Vi har lavet en europæisk undersøgelse. Cirka 10% af dem i Europa, der burde få behandlingen, får det tilbudt. I Danmark er vi på cirka 50 procent i dag. Jeg tror Østjylland er et af de steder, der er mest udbredt, siger overlægen.

Christian Lodberg Hvas peger på, at et af problemerne er, at behandlingen er svær at sætte i system. Han fortæller, at han ville ønske, at behandlingen var mere udbredt.



- Vi møder måske også lidt modstand, fordi folk tænker "det kan ikke passe, at det er så nemt", men det er det altså. Jeg tror også, at folk mangler viden om kapslerne, siger han.

Overlægen fra Aarhus Universitetshospital har selv et mål om, at 80% herhjemme får tilbud behandlingen.