Lort lukker badestrand: - Vi har tændt de røde lamper

Derfor gælder anbefalingen til og med mandag den 29. august. Her forventer man at have resultatet af prøverne, der forhåbentlig resulterer i grønt lys til at springe i bølgen igen.



Flere strande har været lukket

I slutningen af juli frarådede kommunen ligeledes badning ved den populære Bellevue Strand ved Risskov nord for Aarhus.

Her skyldtes det et overløb fra kloaksystemet, og man tog derfor det blå badeflag ned i fire dage.



På www.badevand.dk kan man løbende orientere sig om badevandskvaliteten ved strandene i Aarhus Kommune.