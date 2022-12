Lone var rædselsslagen: - Jeg måtte løbe for livet og gå i dækning, da kvierne kom

Hun droppede efterfølgende gåturen i skoven og vendte hjemad med sin hund. På vejen mødte hun en anden kvinde, der også var blevet forskrækket og bange for kvierne.

- Hun var også godt træt af at være blevet jagtet af kvier, så hun havde meldt det til politiet. For det er altså ikke for sjov, det her. Tænk, hvis det var et barn, der havde mødt dem. Eller en bil kunne være kørt ud foran dem, siger Lone Jenner.

Det er ikke første gang, kvierne er sluppet ud af deres indhegning.

- Det er anden gang i år, jeg har måtte springe for en kvie, så jeg var helt oppe i det røde felt, da jeg kom hjem, og derfor skrev jeg også om det i Facebook-gruppen, siger Lone Jenner.

Kvieejer: De er ikke farlige

Det er Jens Hvid Nielsens to kvier, der har været på springtur i Trige. De står i en indhegnet fold tæt på skoven.

- Der er et stødhegn med tre tråde, men kvierne bliver lidt langhårede om vinteren, og så skal der en del mere til, før de mærker støddet. De får hø om vinteren, og det er måske ikke det mest spændende, så jeg tror, de er blevet lokket af nogle nedfaldne æbler udenfor hegnet, siger Jens Hvid Nielsen.

Han har i alt tre kvier på hobbybasis. Og de to, der var sluppet løs tirsdag, kom selv hjem i folden igen. Han fortæller, at kvierne ikke er farlige.

- De er bange for mennesker og kunne ikke finde på at komme så tæt på nogen, at man kan røre ved dem. De er ikke farlige, bare nysgerrige, siger han.

Hvad tænker du om, at borgere i Trige er blevet skræmt over de løsslupne kvier og har kontaktet politiet?

- Jeg skal på Skejby i morgen med et dårligt hjerte, jeg skal have sparket liv i. Men hvis jeg er i live i morgen eftermiddag, må jeg prøve at få lukket kvierne indenfor under tag, siger Jens Hvid Nielsen.