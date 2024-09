Lokale skove er landets mest besøgte

Aarhusianerne er tilsyneladende glade for en tur i skoven.

I hvert fald oplyser Friluftsrådet, paraplyorganisation for friluftslivet, på Facebook, at to aarhusianske skove topper natur-liste.

Ifølge Friluftsrådet viser en ny stor undersøgelse fra Københavns Universitet blandt andet hvilke kommunalt ejede områder, der er mest populære.

Her topper Marselisborg Skovene i Aarhus Kommune, på andenpladsen er Amager Fælled i København, og som nummer tre er Riis Skov ligeledes i Aarhus.