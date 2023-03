Lokale jubler over nedrivning af øjebæ

Det gamle gasværk har ikke været i brug i årtier. Bygningerne har stået ubevogtede hen, og naturen og nye brugere er rykket ind. Til stor gene for naboer og lokale i området, der er godt og grundigt trætte af at se på det udslidte, graffitifyldte og forladte gasværk. Men nu sker der noget. I efteråret var medlemmer af Viby Fællesråd til møde med rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, Nicolaj Bang, og det har åbenbart sat skub i tingene. Det fortæller formand for fællesrådet, Hans Mehlsen til TV2 Østjylland. - Vi har spurgt kommunen flere gange, hvorfor man ikke har kunne rive den øjebæ ned? siger han og uddyber: - Fællesrådet havde et møde med Nicolaj Bang i efteråret 2022. Der stod på vores seddel, at der gerne måtte ske noget med det her, og for nylig satte de hegn op, og nu er der kommet gravemaskiner, siger Hans Mehlsen. Skaber utryghed Han er tydeligt glad for, at området snart bliver en øjebæ fattigere. Men den tomme industrigrund er ikke bare grim, den er også blevet brugt til aktiviteter, som har skabt utryghed blandt de lokale. - Det er blevet hjemsted for lyssky elementer. De har lavet masser af graffiti og smadret alting. Det har også været et sted, hvor folk har handlet med stoffer, siger Hans Mehlsen.

Hans Mehlsen foran gasværksgrunden på Bjørnholms Allé i Viby J.

Fællesrådet undrer sig over, hvorfor det har taget så lang tid for Aarhus Kommune at begynde nedrivningen af gasværket. Rådmand Nicolaj Bang (K) kan ikke forklare, hvorfor det gamle gasværk ikke er blevet rykket ned tidligere, siger han til TV2 Østjylland. Han har kun siddet på posten som rådmand for teknik og miljø siden august 2022. Men han fortæller, at kommunen river gasværket ned for at lægge pres på ejeren af nabogrunden på Bjørnholms Alle.

Naboen til gasværket ligner noget fra en krigszone, men der er bare tale om Viby J.

Her fremstår flere af bygningerne også faldefærdige og decideret farlige, men de er ejet af ejendomsselskabet Høgh & Rousing, og dem kan kommunen ikke forlange, at de rykker ned. - Jeg har forsøgt at få overtalt naboerne til at rykke deres bygninger ned, for det er også et meget træls sted. Men jeg tænkte, at vi må være det gode eksempel, og så har jeg sat gang i nedrivningen nu, siger Nicolaj Bang. Skal sikre bygninger Høgh & Rousing har fået et påbud om at sikre ejendommene på nabogrunden fra kommunen. Det oplyser de til TV2 Østjylland, at de straks er gået i gang med. Der vil blive opsat hegn, så der ikke er adgang for uvedkommende, og ejendommene vil blive sikret, så de ikke er farlige, hvis der alligevel er nogen, der vælger at gå derind. Det oplyser indehaver Mads Høgh. Høgh & Rousing har tidligere fået tilladelse til at bygge nye boliger på grunden. Men det blev afvist efter en klage til planklagenævnet. Nu arbejder virksomheden på at ændre på deres projekt, så de kan få en ny tilladelse til at rive bygningen ned og bygge boliger. - Vi håber, vi hurtigt kan få lavet en ny lokalplan med kommunen, siger Mads Høgh.

Men de kommer ikke til at rykke nogen bygninger ned, før de er sikre på, at de kan bygge nyt. - Vores udfordring i forhold til at rive bygningerne ned er, at hvis vi ikke får lov til at bygge nye boliger, så skal de fleste af bygningerne restaureres, så de kan blive udlejet, siger Mads Høgh.

Gasværksgrunden er fyldt med graffiti og forfaldne bygninger