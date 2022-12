Lokal hitmager topper YouTube-liste

Og det er ikke kun på YouTube, at Tobias Rahim har tiltrukket mange mennesker. Til hans koncert på Smukfest på Stjernescenen kom der så mange mennesker, at festivalen måtte lukke for adgang til scenen, der har plads til cirka 25.000.

På andenpladsen ligger rapperen Gillis nummer "Kender ik' i morgen", mens Andreas Odbjerg med "Hjem fra fabrikken" ligger nummer tre. Begge sange har haft 1,5 millioner visninger.

Domineret af danskere

På resten af listen er der også stort set kun numre af danske kunstnere.

Det er lige med undtagelse af Harry Styles med "As it Was" og Lady Gaga med "Hold My Hand", der også er at finde på top-15 på henholdsvis en 11.-plads og en 14.-plads.

Det er til gengæld også de to eneste udenlandske kunstnere.