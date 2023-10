Loft falder ned: Skole evakueret

Journalisthøjskolen i Aarhus N er blevet evakueret på grund af nedfaldne loftsplader.

Det bekræfter skolens kommunikationsafdeling over for TV2 Østjylland. Studerende og de ansatte er blevet sendt hjem, efter at det omkring klokken 9 i morges begyndte at dryppe ind.

Skolen kan ikke fortælle, hvor mange elever det drejer sig om.

Journalisthøjskolen, der ret beset hedder DMJX, åbnede for de første studerende på Katrinebjerg i 2020. Den flyttede fra "bunkeren" på Olof Palmes Alle, som åbnede i 1973.

Vejret påvirker store dele af Østjylland.

Følg med i vores live-dækning her: