Løbere donerer stort beløb til hospitalsklovne

1700 løbere indtog søndag Ceres Park i Aarhus til årets vinterløb. Blandt dem var to personer, der var en del mere farverige end resten af feltet. De havde en hel særlig opgave inden startskuddet.

Der var nemlig tale om to hospitalsklovne, der skulle modtage de mange penge, som Aarhus Motion i 2019 har samlet ind til det gode formål. I alt drejede det sig om 55.650 kroner.

- Vi har støttet hospitalsklovnene i en del år, og det fortsætter vi med. Det er et godt og bredt formål, og gavner blandt andre også børn i Aarhus, siger eventansvarlig hos Aarhus Motion, Jeanette Boye Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Pengene er samlet ind fra panten til den flere dage lange DHL Stafetten og under Børneløbet, der afholdes i forbindelse med Aarhus City Halvmarathon.

Vil gerne bakke op

Og der er ingen sure miner fra medlemmerne af løbeklubben over, at en del af tilmeldingsgebyrene går til velgørenhed.

Folk vil gerne bakke op om forskellige formål. I forbindelse med mange af vores løb går en del af indtjeningen til projekter rundt omkring. Jeanette Boye Sørensen, eventansvarlig, Aarhus Motion

- Folk vil gerne bakke op om forskellige formål. I forbindelse med mange af vores løb går en del af indtjeningen til projekter rundt omkring. Eksempelvis støtter vi en fond i Afrika, når vi afvikler vores løb i Ree Park, siger Jeanette Boye Sørensen.

Hospitalsklovnene var som altid glade for støtten, og de to repræsentanter kunne fortælle, at pengene skal bruges til at uddanne endnu flere hospitalsklovne.

Gode råd til løberne

Efter overrækkelsen af pengene blev Vinterløbet med start fra Ceres Park afviklet. Bagefter var der mulighed for at deltage i et foredrag om løbetræning ved løbeeksperten Claus Hechmann.

Han fortalte, at et af nøgleordene, når man løbetræner, er variation. Derudover skal man lade være med at træne for meget og for hårdt.

- Løbere har generelt svært ved at springe over, hvor gæret er lavest. Men mange gange kan en lang gåtur på et par timer få én længere med ens løbetræning end hårde intervaller. Derudover bliver risikoen for skader langt mindre, lød det fra ham.

Der var distancer på fem og ti kilometer for både herrer og damer til dagens løb.