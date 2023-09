Løbeklub mindes trafikoffer: Fortsætter i Emmas ånd

Det er med tungt hjerte, at AGF Atletik fredag aften afholder et løbestævne på Ceres Park i Aarhus. Der er kun gået en uge, siden en 26-årig kvinde mistede livet efter en påkørsel på Oddervej i Højbjerg, da hun var på en løbetur med holdkammerater fra atletikklubben. Men allerede fredag aften er løbeklubben tilbage som løbeklub - for det skal den. Klokken 18 skal der nemlig afholdes et længe planlagt løbestævne på Ceres Park i Aarhus, hvor der løbes 1500 og 5000 meter-distancerne.

Inden løbene starter vil AGF Atletik og de deltagende løbere afholde et minuts stilhed for det 26-årige trafikoffer. 'Alle i klubben er naturligvis dybt berørte, men i Emmas ånd og i samråd med hendes nærmeste gennemføres stævnet, og vi benytter anledningen til at mindes vores savnede klubmedlem,' skriver AGF Atletik på Facebook. Klubben oplyser, at der også vil være mulighed for at løbe med sørgebind til konkurrencen.

Der blev lagt blomster ved ulykkesstedet på Oddervej i Højbjerg

Sidste dans Når det tragiske dødsfald er blevet markeret, vil stævnet fortsætte som planlagt, og AGF Atletik agter at gøre alt for at gøre det til en god aften. Stævnet hedder "'Sidste dans' på Ceres Park" og skal markere, at det efter 100 år er det sidste åbne løbestævne på stadionet i Marselisborgskovene, inden det skal bygges om, og løbebanerne forsvinder. 'Vi tænder stadionprojektørerne, skruer op for musikken og ser frem til sammen med jer at markere mere end 100 års atletikhistorie til dette sidste åbne stævne på Ceres Park,' står der på eventets Facebook-side.

Løbebanerne ryger, når Ceres Park skal omdannes til fodboldstadion. Foto: AGF

Men uanset historiens vingesus vil det nylige dødsfald komme til at præge aftenen. Håbet for AGF Atletik er dog, at det trods det savn, klubbens medlemmer føler, bliver en god aften. 'Vi håber at se så mange som muligt til stævnet, så vi sammen kan vise vores støtte til Emmas efterladte,' skriver klubben på Facebook og tilføjer en hjerteemoji i klubfarven hvid. En 18-årig mand er fortsat sigtet for uagtsomt manddrab i sagen.

Det var i dette fodgængerfelt på Oddervej i Højbjerg, at ulykken fandt sted. Foto: Google Street View