Livstruende ventetider på kræftafdeling

Kræftpatienter tilknyttet afdelingen for mave- og tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital må vente op til otte uger, før de kan få en operation.

Det viser en række dokumenter ifølge DR.

Kræftpatienter har ellers lovkrav på at blive opereret senest to uger efter, at det er besluttet, at de skal opereres.

Fra maj til december i 2022 blev 489 patienter opereret på den pågældende afdeling på Aarhus Universitetshospital. Af dem ventede 182 patienter mere end to uger på en operation.

Afdelingen for mave- og tarmkirurgi i Aarhus er så specialiseret, at det er det eneste sted i landet, hvor mange patienter med fremskreden tarmkræft kan opereres.

Dermed kan patienter fra hele Danmark være blevet ramt af den lange ventetid.