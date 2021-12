Livstid for parteringsdrab på Freyja: Eksmand anker ikke dom

- Jeg kan oplyse, at dommen ikke ankes. Vi sætter vores lid til, at Flemming - uanset at der ikke bliver tale om en forvaringsdom - kan få den fornødne behandling under afsoning, siger Mads Krarup til TV2 ØSTJYLLAND.

I slutningen af januar 2021 kvalte den 52-årige mand Freyja Egilsdottir i hendes hjem i Malling. Så slæbte han hendes lig ind på et badeværelse og fandt en sav på loftet, som han brugte til at partere hende med.



Gemte ligdele på loftet

I retten kom det frem, at han gemte Freyja Egilsdottirs ligdele på loftet og gjorde rent på badeværelset, så børnene ikke skulle se al blodet.

Da børnene kom hjem, begyndte Flemming Mogensen at dække sine spor og foregive, at Freyja Egilsdottir stadig var i live. Han tog blandt andet hendes sim-kort og udgav sig for at være hende. Alt sammen for at have et par timer ekstra, inden drabet blev opdaget, og hans og børnenes liv for altid ville være forandret.