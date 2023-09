Livslinien måber over udspil: Hele kontoret i Aarhus lukker

I 2021 åbnede den humanitære organisation Livslinien et kontor i Aarhus. Og satsningen har ifølge organisationens direktør været en stor succes. Der er tilknyttet 70 frivillige, uddannede rådgivere i Aarhus, som årligt modtager 7000 samtaler med selvmordstruede mennesker, der skriver eller ringer ind for at tale med nogen. Men den opgave er der altså ikke penge til fremover, hvis torsdagens finanslovsudspil fra regeringen bliver gennemført, fortæller direktør i Livslinien Jeppe Kristen Toft. - Jeg er dybt overrasket over finanslovsudspillet. Det kommer i den grad bag på mig. Vi havde regnet med at få en større bevilling, for uden det bliver vi nødt til at afvikle og lukke kontoret i Aarhus. Det er uendeligt trist for de mennesker, vi hjælper, men pengene er der simpelthen ikke, siger Jeppe Kristen Toft.

Livslinien har eksisteret siden 1997, og Jeppe Kristen Toft har arbejdet med selvmordsforebyggelse lige siden. Foto: Pressefoto

Da kontoret i Aarhus åbnede, fik Livslinien 7,9 millioner kroner til at drive organisationen. Året efter faldt beløbet til 7,2 millioner kroner. Dengang regnede Livslinien med, at pengene i næste finanslov ville vende retur, men beløbet er kun forhøjet til 7,7 millioner kroner årligt. Det er kun 200.000 kroner mindre end tidligere. Hvorfor er det så stort et problem, at I ligefrem bliver nødt til at lukke kontoret? - Vi har i forvejen strukket hver en krone, så langt vi overhovedet kan. Husleje, lønninger og generelle udgifter stiger, og når den overordnede økonomi er lille og stram, så er det simpelthen ikke bæredygtigt at holde kontoret i Aarhus åbent, siger Jeppe Kristen Toft. - Men beløbet er så beskedent, at det burde være åbenlyst for politikerne, at de skal prioritere at finde et par hundrede tusinde kroner på finansloven til vores arbejde. Det håbede vi virkelig, ville ske, siger han.

quote Det er paradoksalt, at regeringen med den ene hånd taler om reducering af selvmord og en national forebyggelsesplan og med den anden hånd reducerer Livsliniens økonomi Jeppe Kristen Toft, direktør i Livslinien

Kritiserer 'paradoksalt' udspil Jeppe Kristen Toft kritiserer også, at regeringen i forbindelse med præsentationen af finanslovsudspillet lægger vægt på en handlingsplan for selvmordsforebyggelse.

- Det er paradoksalt, at regeringen med den ene hånd taler om reducering af selvmord og en national forebyggelsesplan og med den anden hånd reducerer Livsliniens økonomi, siger han. - Telefonen ringer uafbrudt, og der er et kæmpe behov for hjælp. Lige nu kan vi kun besvare halvdelen af alle opkald. Og når nu regeringen selv siger, der skal fokus på selvmordsforebyggelse, ville det være klædeligt prioritere penge til det også, siger han.

Livslinien Livslinien er en civilsamfundsorganisation, som forebygger selvmord og selvmordsforsøg gennem gratis og anonym telefon-, chat- og mailrådgivning.

Organisationen har eksisteret siden 1995.

I 2022 modtog Livslinien over 215.000 opkald på telefonrådgivningen. Dette er 20 procent mere end året før. Dette tæller dækker både over besvarede og ubesvarede opkald.

I alt besvarede Livsliniens rådgivere 18.554 henvendelser på tværs af de tre rådgivningstilbud i 2022. Mindst to gange dagligt er rådgiverne i kontakt med en akut selvmordstruet, hvor Livslinien kan sørge for at få sendt politi eller ambulance af sted til vedkommende eller få lagt en relevant kriseplan sammen med mennesket, der har kontaktet os.

Det er kun 48.4 procent af alle, der forsøger at komme igennem til en rådgiver, som lykkes med dette. Det betyder, at over halvdelen af dem, der kontakter os, ikke kommer igennem til en rådgiver. Dette skyldes alene Livsliniens begrænsede kapacitet.

Livsliniens frivillige rådgivere udvælges nøje gennem en ansøgningsproces, og de fleste af rådgiverne har en social- eller sundhedsfaglig baggrund.

Frivilligheden på Livslinien tager afsæt i medmenneskelighed og en oprigtig lyst til at engagere sig i andre menneskers historie. Vi møder først og fremmest mennesket med nysgerrighed, respekt, empati og faglighed.

Der er 230 frivillige tilknyttet Livslinien, som yder rådgivning fra Livsliniens lokaler i København og Aarhus. arrow-down