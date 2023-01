LIVE: Vidne i tårer - 'det er sindssygt ubehageligt'

Torsdag er Retten i Aarhus igen sat.

Her behandles en straffesag mod en tidligere it-medarbejder i politiet.

Den nu tidligere it-medarbejder i Østjyllands Politi er på anklagebænken tiltalt for blandt andet at have hacket eller forsøgt hacket 140 kolleger, besiddelse af børneporno og at have filmet en kvindelig ansat gennem et nøglehul til damernes omklædningsrum i sin tid som ansat og på den baggrund have misbrugt sin stilling i politiet.

Sagen forventes behandlet 10., 11., 17., 19. og 20. januar.

Herunder kan du læse med i vores liveblog fra retten.