LIVE: Sjældent brugt paragraf taget i brug mod læge

Det startede med én kvinde, der stillede sig frem i pressen. Nu er de fire formodede ofre.

Alle fire kvinder har det tilfælles, at de har anmeldt en 30-årig mandlige læge til politiet for i starten af året at have misbrugt sin stilling som læge på henholdsvis Aarhus Universitetshospital i Skejby og Regionshospitalet Viborg.

Tirsdag begynder retssagen mod lægen, der er tiltalt for seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser.

Vi er tilstede i Retten i Aarhus, og du kan følge med i, hvordan første retsdag forløber i livebloggen herunder: