LIVE: Retssag mod vanvidsbilist - vidner om tumult i lejlighed

TV2 ØSTJYLLAND er til stede i retten i Aarhus, hvor retssagen mod den 21-årige Mohamad Tarek Younes kører på syvende retsmøde. Den unge mand er blandt andet tiltalt for at påkøre en betjent, som forsøgte at forhindre den tiltalte i at slippe væk fra politiet.

Det er særligt den del af anklageskriftet som fredagens retsmøde vil omhandle. Her vil den påkørte betjent Stefan Nymanns bistandsadvokat fortælle om, hvilken situation familien har stået i, og hvordan de fortsat lider under konsekvenserne.