LIVE: Nu taler tiltalt vanvidsbilist om påkørsel af betjent

TV2 ØSTJYLLAND er til stede i retten i Aarhus, når der onsdag begynder en retssag mod den 21-årig Mohamad Tarek Younes, der er tiltalt for blandt andet at påkøre en betjent, som forsøgte at forhindre den tiltalte i at slippe væk fra politiet.

Det er blot ét af de 38 anklagepunkter som retssagen omhandler.