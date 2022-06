LIVE: Anklager kræver mindst fem års fængsel

TV2 ØSTJYLLAND er torsdag til stede i retten i Aarhus, hvor retssagen mod den 21-årige Mohamad Tarek Younes nærmer sig sin afslutning. Dagen i dag skal handle om skyldsspørgsmålet i forhold til flere af de forhold, som den tiltalte er anklaget for.

Der vil naturligvis være et særligt fokus på, om den 21-årige er skyldig i at have påkørt politibetjent Stefan Nymann den 18. juni sidste år i forbindelse med en biljagt.

Nymann slap heldigvis med livet i behold, men påkørslen har været skyld i, at betjenten i dag er svært hjerneskadet.