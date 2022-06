Lisbeth investerer i guld: - Gemmer det godt

Et gram for 415 kroner. Det ædle grundstof er i høj kurs. Priserne på guld steg, da corona ramte verden, og da krigen i Ukraine brød ud, tog priserne igen på himmelflugt. Nu har det stabiliseret sig på et historisk højt niveau.

Hos Vitus Guld i Aarhus handler man med guld, og her kan man godt mærke, at interessen for guld er stor.

- Sammenlignet med sidste år er der sket en fordobling. Det var det samme billede sidste år, fortæller bestyrer Jan Mortensen.