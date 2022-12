Lisbeth har samlet over to ton skrald på bare et år

Det er gået over alt forventning. Målsætningen var at samle ét ton skrald i 2022, men det mål blev nået allerede i maj.

Derfor øgede Lisbeth Olesen, der er stifter af Facebookgruppen "En for holdet", skraldeindsatsen med et ton, og målsætningen for 2022 er derfor to ton skrald.

Fredag tog hun årets sidste skraldetur for at gøre en indsats for naturen.

- Sammen kan vi gøre en forskel. Sammen kan vi få en renere natur, og det fortjener de kommende generationer, siger Lisbeth Olesen, der sammen med Facebook-gruppen mødes i Aarhus for at fjerne andres efterladenskaber.