Linea stoler på fremmede - hænger sit tøj på gaden

Er du på en spadseretur i Aarhus' gader stødt på et tøjstativ eller to, er du faldet over en tendens i tiden. Tendensen kaldes tillidsstativer og er hen over sommeren poppet op her og der, hvor aarhusianere med for meget tøj i skabet sætter det til salg, som forbipasserende altså kan shoppe og betale for via mobilepay.

En af sælgerne er Linea Bendtsen, der har tjent en god skilling på salget. 1500 kroner har hun omsat for. - Jeg synes, det er så fedt, at man bare kan gøre det, siger Linea Bendtsen, der opfordrer andre til at forsøge sig med et stativ foran boligblokken, eller hvor man ellers bor. Det er nemlig ganske let at komme i gang. - Få fat i et stativ, og så er det bare med at stille det op og lave et lille skilt, siger Linea Bendtsen.

Linea Bendtsen fandt et brugt tøjstativ, og så var hun i gang med gadesalget.

I en tid med stort fokus på klimaet, er tillidsstativer også en god måde at sikre, at aflagt tøj bliver genbrugt, mener hun. Desuden er der det med pladsen. - Jeg har så meget tøj, og skal der nyt tøj ind, skal der også være plads, så jeg vil gerne af med noget igen, forklarer sælgeren. Ingen regler Hos Forbrugerrådet Tænk mener politisk rådgiver Vibeke Myrtue Jensen, at tøjspild er et stort problem, og at tillidsstativerne kan være en vej til et opgør med overforbrug. - Vi har et stort overforbrug af tøj, og der bliver produceret rigtig, rigtig store mængder. De mængder skal ned, siger Vibeke Myrtue Jensen og lufter en snert skepsis. - Ideen er god, men hvis det også bare bliver en nem måde at komme af med sit tøj på, kan man måske få en forkert, falsk god samvittighed, der giver plads til at købe noget nyt tøj, og det er i hvert fald ikke det, der skal være meningen med, når man kommer af med på det på den måde.

