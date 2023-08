Line fik p-bøde under ildebefindende: - Skulle jeg kaste op i bilen?

520 kroner for at holde ulovligt parkeret.

- Jeg blev pludselig svimmel, og jeg følte, jeg skulle kaste op. Jeg skulle træffe en hurtig beslutning, og derfor kørte jeg ind til siden, aktiverede havariblinkene og gik væk fra bilen og ind i en baggård. For at få helt ro i hovedet, siger Line Thomsen til TV2 Østjylland.

Det viste sig, at der var ubetinget standsningsforbud, hvilket der også er skiltet med, men det havde Line Thomsen ikke i situationen overskud til at registrere. Hun havde det skidt.

Line Thomsen er gal på Aarhus Kommune og forundret over den måde, de tolker reglerne for parkering meget firkantet i en sag, der startede i november 2022.

- Nej, det havde jeg virkelig ikke. Jeg kunne mærke, at det skulle gå hurtigt, og jeg nåede kun at tænke, at jeg skulle huske at sætte havariblinket til, så det var tydeligt, at jeg ikke bare havde parkeret for sjov, siger Line Thomsen.

Havde du tid til at parkere bilen et andet sted?

- Jeg stod i den dér baggård, så jeg nåede ikke at se vedkommende, men han må jo være dukket op meget hurtigt efter, at jeg forlod bilen. Jeg gik væk fra fortovet, fordi jeg ikke ville stå der i fuld offentlighed og kaste op, siger Line Thomsen.

Bilen holdt ulovligt - der er ikke noget at diskutere. Omstændighederne omkring parkeringen spiller ingen rolle, lyder deres begrundelse kort fortalt. Der står også, at Line Thomsen efter kommunens opfattelse burde være blevet ved sin bil, så hun kunne forklare en eventuel p-vagt om sit ildebefindende.

Hun sendte en klar over p-afgiften til Aarhus Kommune. Det tog dem nogle måneder at svare på hendes henvendelse, og svaret var, at de ikke er enige i det uretfærdige i den.

- Jeg tolker det sådan, at de faktisk mener, at man skal kaste op i bilen. Eller i hvert fald umiddelbart lige ved siden af den. Det er jo vanvittigt, og det provokerer mig, at de tolker reglerne så strengt. Jeg klagede derfor igen, men efter et halvt år svarede de igen, at de ikke vil annullere bøden, siger Line Thomsen.

Herefter valgte hun at betale de 520 kroner, da der stod i svaret fra kommunen, at der kunne blive pålagt ekstra gebyrer, hvis ikke hun betalte inden for den fastsatte tidsfrist.

Kommunen: Frygter misbrug

Kommunikationsafdelingen ved Aarhus Kommunes teknik og miljø-afdeling siger i et skriftligt svar til TV2 Østjylland, at de godt forstår Line Thomsens undren over at få en p-afgift i den konkrete situation.

"Vi er dog nødt til at støtte os til retspraksis, og det betyder, at borgeren skal kunne bevise, at hun er blevet så dårlig, at hun har været nødt til at parkere et sted med ubetinget standsningsforbud. Det kan virke urimeligt, men det er nødvendigt, da vi ellers kan risikere, at muligheden bliver misbrugt," skriver pressekonsulent Anders Lai.