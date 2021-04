Line elsker kunstige negle: Former dødsstjernen på din fingerspids

Kræver øvelse

De kunstige negle er ofte længere end gennemsnitdanskerens naturlige negle, men selvom man har lange kunstige negle på, forhindrer det ikke én i, at udføre praktiske opgaver, mener Line Jensen. Det er blot et spørgsmål om tilvænning.



- Du kan sagtens arbejde med dem på. Det er det samme som at lære at gå i højhælede sko – der er også tøser, der kan løbe en maraton. Det samme gælder for negle, forklarer hun.