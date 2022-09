LIGE NU: Udsatte borgere skal søge væk

Østjyllands Politi opfordrer fredag morgen udsatte borgere, der bor i byer tæt på Studstrupværket til at søge væk fra røgen.

Det sker fordi slukningsarbejdet på værket spreder kraftig røg.

Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne, at særligt udsatte borgere i Løgten, Skødstrup, Studstrup, Skæring og Hjortshøj finder et andet sted at opholde sig, mens slukningsarbejdet står på.



Særligt udsatte borgere betegnes i denne sammenhæng som:

• Børn og voksne med lunge- og luftvejssygdomme – herunder astma og KOL

• Børn og voksne med hjertekar-sygdomme

Årsagen til opfordringen om at søge væk er, at indånding af røg kan resultere i forværring af hjertekar- eller lungesygdomme.