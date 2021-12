Lig fundet ved rådhus: Mand sigtet for at kvæle 34-årig

Ifølge TV2 ØSTJYLLANDS reporter i retten er den 58-årige sigtet for på et ukendt tidspunkt at have kvalt den 34-årige. Den 34-årige mands lig blev fundet torsdag i Rådhusparken tæt ved rådhuset i Aarhus.

- Den sigtede bar hospitalslignende, løstsiddende, blåt tøj og klipklapper. Han havde et hvidt tæppe om sig og bar mundbind, fortæller TV2 ØSTJYLLANDs reporter i retten.