Leverandør erkender fejl - men årsagen er stadig et mysterie

Aflyst, aflyst, aflyst. Det har været status på Letbanens afgange fra morgen til aften hele denne uge. De kommende uger vil Letbanens tog fortsat køre på nødkøreplan med færre afgange.

Nu oplyser Stadler Rail Service under Stadler Group, der står for at vedligeholde Letbanens tog, at der er sket en fejl i deres systemer.

Fejlen betød, at syv letbanetog kørte videre, selvom de burde have været til eftersyn for flere måneder siden. Ingen opdagede, at togene havde rundet grænsen på 500.000 kørte kilometer.

Det er dog stadig uklart, hvordan fejlen er opstået, oplyser Fabian Vettori, souschef i Stadler Groups kommunikationsafdeling i en skriftlig udtalelse til TV2 ØSTJYLLAND:

- Det er stadig uklart, hvorfor vedligeholdelsessoftwaren ikke rapporterede de inspektioner, der skulle til, siger han.

Vil ikke stille op til interview