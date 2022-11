Letbanen står stille igen

Problemerne har stået i kø for Letbanen i denne uge.

Mandag trådte en ny, begrænset køreplan i kraft, fordi flere tog er taget ud af driften, fordi togene skal til eftersyn.

Og derudover blev en række letbaneafgange også aflyst, fordi en lastbil kørte ind i nogle køreledninger i krydset ved Randersvej og Ringgaden.

Tirsdag er der så problemer igen.

Det skriver Midttrafik på deres hjemmeside.

- L2 kører i øjeblikket ikke mellem Aarhus H-Universitetshospitalet-Lisbjergskolen og Lystrup. Årsagen til aflysningerne er manglende kørestrøm. Problemet forventes desværre først løst ved 14-tiden. Vi beklager meget de gener, det medfører for dig, skriver trafikselskabet.

Direktør i Letbanen, Michael Borre, fortæller, at tirsdagens problemer er afledt af ulykken mandag, hvor en lastbil ødelagde køreledningsanlægget.

- Det er desværre følgevirkninger af ulykken. Sent i går aftes havde vi udbedret det, og efter vi have sendt nogle prøve-tog igennem, genoptog vi driften. Men her til morgen var der pludselig et tog, der fik revet en strømaftager af, siger Michael Borre.

Inden da var otte-ti tog kørt på strækningen uden problemer, men af risiko for, at der også kan være slået noget af deres strømaftagere, skal alle de tog bugseres tilbage og efterses.

- Vi kan først genoptage driften, når alle tog er bugseret hjem. Lige nu mangler vi to tog, så vi regner med at kunne køre normalt om en time eller to, siger Michael Borre.

Håbet er, at togene igen kan køre fra klokken 15.