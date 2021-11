Letbanen ramt af aflysninger fra morgenstunden

Mandag morgen har man oplevet minustemperaturer flere steder i Østjylland, hvilket tidligere har bragt Letbanen i problemer og skabt aflysninger. Michael Borre afviser dog i en sms over for TV2 ØSTJYLLAND, at kvalerne mandag morgen skulle skyldes temperaturen.

Mulig frost var dog en bekymring søndag, og der blev derfor indsat erstatningsbusser for linje L2 på strækning mellem Malling og Holme/Axel Gruhns Vej.

Midttrafik oplyser mandag morgen til TV2 ØSTJYLLAND, at man endnu ikke ved, hvornår teknikken kommer op at køre igen.

Ændringerne i køreplanerne kan aflæses i Rejseplanen og på appen Midttrafik Live.