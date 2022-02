Letbanen brudt sammen midt i stort kryds

Letbanen er brudt sammen i krydset ved Randersvej kort efter stationen ved Stjernepladsen.

Kørslen mellem AUH Skejby og Aarhus Hovedbanegård er indstillet, og der er derfor ingen tog i sydgående retning i øjeblikket.

Til TV2 ØSTJYLLAND oplyser direktør for Aarhus Letbane, Michael Borre, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen tidshorisont for, hvornår problemerne er løst.

Det vides ikke, om toget skal bugseres væk, eller om problemet kan ordnes, og toget selv kan køre videre.

Trafikændringer kan følges på Midttrafiks hjemmeside.