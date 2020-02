Lesbisk mor til to skal være far - og det har været bøvlet!

Det kan være svært at blive mor og far.

Det er heller ikke helt nemt at bliver mor og medmor, mener Liv Gro Jensen fra Aarhus.

Hun har netop lavet facebookopslag, der starter med ordene: "Jeg skal være far!"

Kan nemt gå galt

I opslaget beskriver hun, udover glæden ved de lykkelige omstændigheder, også, at det har været en temmelig stresset og bøvlet proces at bliver medmor.

Ifølge Liv Gro Jensen er systemet nemlig ikke gearet til, at to kvinder skal have et børn sammen.

- Jeg har selv skulle opsøge information, og det kan relativt nemt glippe, hvis man ikke er meget opmærksom på, hvor man skal skrive under, og hvor man skal sende skemaerne hen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Som medmor skal man selv være meget opmærksom på, at man har de samme rettigheder som en far, når barnet bliver født.

Liv Gro Jensen er byrådsmedlem for Alternativet i Aarhus Kommune. Hun danner par med 35-årige Gitte. Foto: Preben Stentoft

Har skrevet under som far

Inden parret bestemte sig for, at de gerne ville være forældre, skulle sundhedspersonale være vidne til og skrive under på, at Liv og Gitte var sammen, og at Liv ville træde til som forælder.

Ifølge Liv Gro Jensen giver visse skemaer ikke mulighed for at skrive under som medmor.

- Der har været forskellige situationer, hvor jeg skulle give samtykke, hvor jeg har skrevet under som far. Det har vi haft ret meget morskab ud af, siger hun.

Fra hun var 18-32 år delte Liv Gro Jensen bord og seng med en mand. Foto: Privat

Folketingsmedlem: Det skal laves om

Det har konsekvenser, at systemet er, som det er, lyder det.

- Jeg var lidt stresset undervejs. Jeg var simpelthen så bange for at misse noget. Systemerne er ikke helt vandtætte. Jeg har skullet læse alle mulige paragraffer, og det er ikke min stærke side, siger Liv Gro Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er vigtigt, at man oplever, at man er anerkendt som homoseksuelle forældre, lyder det fra ligestillingsordfører. Foto: Folketinget

Folketingsmedlem og ligestillingsordfører for Socialdemokratiet, Birgitte Vind, er klar i spyttet i forhold til den situation, Liv Gro Jensen beskriver.

- Det skal bare laves om. Det kan man ikke diskutere. Det er rigtig godt, at hun gør opmærksom på det, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er vigtigt, at man oplever, at man er anerkendt som homoseksuelle forældre, og det er vigtigt, at der er klarhed om, hvad man skal gøre. Det skal vi have kigget på.

Mor til to

Det er Familieretshuset, der i 2019 erstattede Statsforvaltningen, som har behandlet Liv Gro Jensens sag.

- Vi er generelt ved at kigge på, hvad der skal ændres i forhold Familieretshuset, siger Birgitte Vind.

Liv Gro Jensen har i forvejen to børn. Dem fik hun med sin eksmand, som hun var sammen med, fra hun var 18-32 år.

- Jeg fandt relativt sent ud af, at jeg var lesbisk. Jeg har selv født to børn, og jeg er sikker på, at det bliver den samme fornemmelse igen.

Liv Gro Jensen og hendes Gitte har valgt en åben donor i forbindelse med, at de skal være mor og medmor. Foto: Privat

En åben donor

Ifølge Liv Gro Jensen har den kommende moderrolle medført rigtig mange spørgsmål fra hendes omgangskreds.

- Folk er rigtig søde og meget nysgerrige, men nogle gange bliver det også lidt upassende. Jeg synes ikke, det er rart at blive spurgt om mine følelser for barnet, når det nu ikke har nogle af mine gener, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Liv Gro Jensen og hendes Gitte har valgt en åben donor, så barnet, hvis det har lyst, kan se sit biologiske ophav, når det er 18 år. En åben donor siger ja til at give sig til kende, hvis barnet har brug for det.

Liv Gro Jensen er 38 år.