Lemper regler: P-pladser må vige for caféborde

Nu bliver det nemmere at kunne nyde en bid mad og et godt glas under åben himmel rundt omkring i Aarhus.

For Aarhus Kommune har ændret i reglerne, så det bliver nemmere for de aarhusianske restauranter, barer eller caféer at tilbyde udeservering, efter ønske fra byens restauratører.

- Det giver noget til byen, at der er liv udenfor på gaden. Derfor synes jeg, det er vigtigt at ændre på reglerne, siger Steen Stavnsbo (K), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.