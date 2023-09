Lejerforening: Beboere skal have stort millionbeløb - ikke deres boligområde

Det er elselskabet Konstant, der har opdaget, at der er opkrævet 7,4 millioner kroner for meget fra boligområdet Elstedhøj i Lystrup, der hører under Boligforeningen Århus Omegn.

- Jeg tror, at det er gået for hurtigt, siger forretningsordfører i Aarhus Lejerforening Esben Obel.

- Man kan hurtigt tænke, at hvis det er fælles faciliteter, så skal det vel tilbage til fællesskabet. Men det er jo sådan set den enkelte lejer, der har betalt for meget, og så er det sådan set ligegyldigt, hvad der er betalt for meget for. Så skal den enkelte lejer have det beløb tilbage, siger Esben Obel fra Aarhus Lejerforening.

Men der er kæden allerede hoppet af, hvis man spørger Aarhus Lejerforening. For det er slet ikke fællesskabet, der skal have pengene. Det er lejerne selv.

At beløbet er så stort skyldes, at hele 11 elmålere i 22 år har målt dobbelt så meget, som de skulle. Det er foreningens fællesstrøm - til belysning på eksempelvis fællesarealer, parker og i trappeopgange - der er målt forkert.

Det gør altså ingen forskel, at merudgiften skyldtes fejl på målingen af fællesstrømmen. For udgifterne er blevet dækket af de lejere, der gennem de 22 år betalt leje i Elstedhøjs 416 boliger.

Et regnestykke viser, at det drejer sig om en årlig merudgift på 808 kroner pr. bolig eller 17.776 kroner, hvis man har været med til at betale i hele perioden.

Og de skal altså tilbage til lejerne, lyder det fra Aarhus Lejerforening. Også selvom de pågældende lejere ikke længere bor der.

Det er flere lejere, TV2 Østjylland har talt med, da også mest interesseret i.

- Det er nogen penge, der skal deles ud til os beboere, når vi har betalt så meget. Det synes jeg da er mest rimeligt. Det er os, der har betalt, siger eksempelvis Mette Nelleborg Andersen, der bor i Elstedhøj.

Esben Obel forventer nu, at beslutningen om at give pengene til boligforeningen bliver gjort om, så pengene kan ende i rette hænder.

- Jeg tror, at det er gået for hurtigt. Man kan måske tænke, at det er fællesskabets faciliteter, og at det skal ind i en fælles kasse.

- Der har man måske ikke tænkt skridtet videre på, hvem der egentlig har betalt for det her. Så jeg tror simpelthen bare, at der er sket en fejl, siger han.