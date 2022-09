Legendarisk midtbaneduo genforenet

Stig Tøfting og Thomas Gravesen. Stadig skaldede, aggressive som en terrier og med et knivskarpt boldøje.

- Jeg forventer selvfølgelig, at vi vinder. Vi gider ikke være sådan nogle fesne nogen, der bare er med. Vi går efter guldet, lød det fra Stig Tøfting, der blev døbt plæneklipperen i sin storhedstid i dansk fodbold.

For Thomas Gravesen stod turneringens formål øverst.

- Jeg er med for at samle ind til Unicef, og med de velgørende kræfter bag arrangementet er det en af de ting, jeg helt sikkert gerne vil bakke op om. Det er et fremragende arrangement, siger Gravesen.

Underholdende finale

Tv-værterne skulle blandt andet op mod skuespillerlandsholdet og AGF Legends & Friends. I alt kæmpede seks hold om pokalen.