Legendarisk bokseklub fylder 100 år – fejrer det ved at vække fortiden til live

Foruden gamle billeder, artikler og radiointerviews indeholder F.A.K's nye tidslinje også gamle videoklip, som dette fra et boksestævne på Gellerupscenen i 1983.

Gode minder fra gamle dage

Når først Tom Kronbo og Hans Frost for alvor kommer til at tale om de gode gamle dage i bokseklubben, så er de næsten ikke til at stoppe igen.

Og netop derfor tog Tom Kronbo i sin tid initiativet til en seniorklub i F.A.K, hvor de gamle boksere fra dengang mødes et par gange om året og snakker om deres fælles oplevelser.

- De historier, der bliver fortalt der, de bliver bedre og bedre for hver gang, fortæller en smilende Tom Kronbo inden Hans Frost grinende stemmer i.

- Ja det gør de, og til sidst, så har de jo pludselig vundet alle deres kampe. Men det var et godt initiativ du tog der Tom, det skal du have ros for – der er jo heller ikke meget andet at rose dig for.