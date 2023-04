Lastbiler i konvoj kom pludseligt buldrende igennem byen: Forklaringen er en sød historie

Steen Møller Jensen tog i 2015 initiativ til at danne foreningen "Lastbiler for børn", hvor chauffører fra hele landet mødes i deres fritid og kører i samlet flok til et sygehus, hvor børnene så kan komme ud og se store køretøjer og få lov til at pille ved knapper og kravle rundt i førerhuset.

Hvorfor gør du det her?

- Det gør jeg, fordi jeg den 10. maj 2013 blev far til min datter, Laura, som er født næsten tre måneder for tidligt med en vægt på kun 600 gram. Det var hårdt, og vi vidste først midt i juli, at hun ville overleve. Hun er født her i Skejby, da vi boede her dengang og opholdt os i en måned i Familiehuset. Jeg ved, hvad det kan betyde for de her familier, at de lige får et afbræk i hverdagen, siger Steen Møller Jensen.