Lastbil væltet - lækker diesel

Onsdag morgen er en lastbil væltet på Viborgvej i det nordlige Aarhus. Østjyllands Brandvæsen fik en melding om, at der var en fastklemt i forbindelse med ulykken. Det fortæller operationschef Anders Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Alarmen kommer ind, som om føreren er fastklemt, men han er kommet ud, da vi lander, siger han.

Ifølge operationschefen er lastbilen væltet om på siden, og chaufføren er kommet til skade i forbindelse - dog i mindre grad.

Miljøopgave

For brandvæsenets vedkommende er opgaven derfor nu - i samarbejde med miljøvagten - at sørge for, at lastbilen ikke forurener. Den lækker nemlig diesel fra tanken.