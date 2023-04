Lasse bruger utraditionel metode - nu håber han, den giver pote

Lasse Kenneth Jensen kørte torsdag morgen afsted på sin knallert, før solen stod op. Han er på jagt efter en læreplads som tømrer. Derfor indfandt han sig allerede fra klokken 5.45 foran Stark på Silkeborgvej i Aarhus med en stak papir i favnen for at fange opmærksomheden fra de handlende i byggemarkedet. - Jeg var nødt til at gøre noget andet end at sidde bag computeren og sende ansøgninger. Jeg tænkte, at byggefirmaer var det rigtige sted at lede, så kan mestrene også sætte ansigt på mig, siger Lasse Kenneth Jensen. Derfor stod han klar tidligt om morgenen for at dele ansøgninger ud til tømrermestre og andre i branchen, der lagde vejen forbi.

Overvandt genertheden Lige nu er Lasse Kenneth Jensen på grundforløbet på Aarhus Tech, men fra juli er drømmen en læreplads hos en tømrermester. - Selvom det var koldt og mørkt, og jeg følte mig lidt som en klovn, så vil jeg gøre alt i min magt. Det skal bare lykkes, siger Lasse Kenneth Jensen.

Lasse Kenneth Jensen har også lagt en stak ansøgninger i Stark på Silkeborgvej, hvis der skulle komme en tømrermester forbi. Foto: Privatfoto

Selvom Lasse Kenneth Jensen beskriver sig selv som genert, men det var der ikke plads til at være torsdag morgen. Det måtte overvindes for at få fat i tømrermestrene i de tidlige morgentimer. - Det var lidt grænseoverskridende at hoppe ud foran bilerne med en ansøgning. Jeg vidste jo ikke, hvad de tænkte om min lidt alternative metode. Men folk synes, at det var en fed ide, siger Lasse Kenneth Jensen.

Håber stadig på svar Selvom Lasse Kenneth Jensen fik delt en god stak ansøgninger ud, er lærepladsen endnu ikke kommet i hus. Men hvem ved, måske ringer telefonen snart med et tilbud om en læreplads. Selvom Lasse Kenneth Jensen håber, at telefonen i lommen snart giver lyd fra sig, har han tænkt sig at fortsætte sin alternative søgemetode.

quote Det vil være 10 ud af 10 at få en læreplads Lasse Kenneth Jensen

- Jeg har planer om at køre ud til nogle trælaster og prøve den samme metode. Det hele kommer an på, hvor langt min knallert kan holde til at køre, siger Lasse Kenneth Jensen. De ansøgninger, som Lasse Kenneth Jensen ikke nåede at få delt ud torsdag morgen, fik han lov at ligge ved disken i byggemarkedet.