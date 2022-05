Lars Østergaard slået til ridder af Dannebrogordenen

'Yderst velfortjent'

Lars Østergaard har gennem covid-19-pandemien også rådgivet Sundhedsstyrelsen i håndteringen af virus.



De seneste to år har Lars Østergaard som læge og leder, som forsker og formidler spillet en helt central rolle i den danske håndtering af covid-19, skriver Aarhus Universitetshospital.



- Det er yderst velfortjent, at Lars hædres. Han har under hele covid-19-perioden haft afgørende betydning for det danske samfund, hvor han har bidraget med sin høje faglighed med rådgivning til Sundhedsstyrelsen og i andre faglige sammenhænge. Derudover har Lars været en stærk formidler om covid-19 til befolkningen og ikke mindst bidraget til, at vi på Aarhus Universitetshospital har stået fagligt stærkt under hele pandemien, siger Claus Thomsen, der er lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.