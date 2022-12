Lars måtte aflive alle sine mink: Han er dybt skuffet over kovending

Først opgav Moderaterne og siden Venstre.

Der kommer ikke en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i minksagen, har de to partiers ledere Lars Løkke Rasmussen (M) og Jakob Ellemann-Jensen (V) ladet forstå.

Det er forhenværende minkavler Lars Eilertsen fra Lystrup ganske skuffet over, da TV2 ØSTJYLLAND møder ham.

- Det er for branchen dybt skuffende, at vi ikke kunne få en endelig afslutning på det her fuldstændigt vanvittige forløb i minksagen, siger Lars Eilertsen og fortsætter:

- For branchen og for minkavlerne personligt havde det været som at sætte et punktum, hvis vi kunne have fået den advokatundersøgelse. Jeg tror, at branchen som sådan står utroligt skuffede tilbage, siger den tidligere minkavleren.

Hvilken forskel skulle sådan en advokatundersøgelse gøre?



- Den kunne have sat det punktum, hvor der blev placeret et ansvar, eller man blev frikendt i det. For mig at se kunne det måske have været meget nemmere, at Mette Frederiksen selv havde bedt om at få den advokatundersøgelse, fordi hun jo til dato har sagt, at der er intet at komme efter. Så det havde været meget nemmere at bede om at få den selv, for så var der også sat et punktum for os.

Hvad tænker du om, at både Venstre og Moderaterne er med i det her?

- Det er da noget overraskende rent politisk og i forhold til, hvad der er lovet på området. Men kovendinger er åbenbart stadig en realitet.

Trænger til at komme videre

Ifølge Jakob Ellemann-Jensen skulle der som det berømte plaster gerne komme mere fart i udbetalingen af erstatninger.



Det tager Lars Eilertsen gerne imod, hvis det bliver en realitet, for minkavlerne trænger til økonomisk afklaring, mener han.

- Nu er det to år og én måned, siden, at branchen blev nedlukket, og der er så at sige intet sket på erstatningsområdet endnu, så vi trænger virkelig til at komme videre på det område, siger den forhenværende minkavler.



Hvordan er det at rende rundt her og vente i de her haller?

- Det er bedrøvende og simpelthen så trist, at vi ikke kan få en afslutning på det. Vi trænger sådan til at få erstatning for de her minkfarme og få dem brækket ned, så vi kan komme videre på de områder, hvor vi ligger.

TV2 ØSTJYLLAND har i flere omgange mødt Lars Eilertsen, efter nedlukningen af hans minkfarm i november 2020. Blandt andet da han var ved at aflive sine dyr: