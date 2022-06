Langt over målet: Så meget har Memet samlet ind til børn med kræft

Memet Ahmad, der er fra Brabrand og opvokset i Gellerup, driver instagram profilen babasverden, som han bruger til at vise et liv som far. Nu er han så gået massivt ind i kampen mod kræft. Det gør han gennem en indsamling fra Kræftens Bekæmpelse, der hedder Kræft Er Ikke For Børn. Det gør han, fordi han tænker på, hvordan det kunne ramme hans egne børn. Indtil nu har samlet over 40000 kroner ind, og i aften har han så arrangeret en koncert for at sætte et boost ind.