Landsret stadfæster varetægtsfængslinger i terrorsag

To af de anholdte er en 29-årig mand fra Aarhus-området og en 30-årig mand med bopæl i København. De sigtes for at have rejst ind i Syrien i sommeren 2014, hvor de ifølge politiet lod sig hverve af IS.

Den 29-årige er desuden sigtet for igen i foråret 2015 at have forsøgt at rejse ind i Syrien.

Fem af de anholdte - herunder den 29-årige - er sigtet for finansiering af terror efter straffelovens paragraf 114.

Den 29-årige har ifølge politiet overført 203.000 kroner til den militante organisation i perioden 2013-2017, hvor han boede i Aarhus.

Ifølge politiet har den 29-årige brugt de øvrige sigtede som mellemmænd. De har på hans opfordring overført beløb mellem 12.900 og 47.000 kroner til personer med tilknytning til organisationen, påstås det.