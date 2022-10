Landsret stadfæster fængsling i stalker-sag

En 57-årig mand blev i sidste uge varetægtsfængslet frem til 26. oktober "ikke mindre end 358" brud på tilhold mod sin ekskone og deres to fælles børn.

Dengang kærede mandens forsvarer varetægtsfængslingen med påstand om løsladelse, men varetægtsfængslingen er nu stadfæstet af Vestre Landsret.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for TV2 ØSTJYLLAND.

Den 57-årige blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag i sidste uge.

- Man frygter, at han vil ud og fortsætte med at skrive den her type beskeder, som er et brud på det tilhold, han har, sagde anklager Henriette Laxy til TV2 ØSTJYLLAND.

Eksmanden erkendte i grundlovsforhøret at have skrevet alle de opslag, som bruddene tæller, på sin Facebook, men erklærede, at han ikke vidste, at det var brud på tilholdet at skrive dem på sin egen Facebook-side.

Han ønskede efter eget udsagn at komme til genmæle og "lukke damp ud" ovenpå TV2 ØSTJYLLANDs podcast om stalkingen, forklarede han i retten.