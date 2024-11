Landskampe på nyt stadion

Natten til tirsdag klokken 00.11bemærkede en patrulje fra Østjyllands Politi i Aarhus en bil med to kvinder, som udviste mistænkelig adfærd. Det skriver politiet i døgnrapporten.

Bilen kom kørende ad Langelandsgade i Aarhus C, hvor den pludselig stoppede op som patruljebilen kørte fordi. Betjente besluttede sig derfor for at for at undersøge kvindernes gøren og laden nærmere.

En kraftig lugt af hash ramte da også betjentene, da de nærmede sig bilen. De to kvinder blev derfor begge sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Under en efterfølgende ransagelse af bilen fandt betjentene både skunk og hash fordelt i flere forskellige salgsposer, og de to kvinder på henholdsvis 18 og 30 år blev begge anholdt, sigtet for forsøg på salg af narko.