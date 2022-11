Landsindsamling: Her blev kaffen serveret med et budskab

Gæster på Café Åland i Jægergårdsgade i Aarhus har måske lagt mærke til tjenernes t-shirts denne uge.

Sammen med kaffe, cocktails og kombucha er der nemlig blevet serveret et politisk budskab på tjenernes t-shirts.

"Women's rights are human rights", står der på t-shirten, der markerer, at der søndag er landsindsamling for Dansk Flygtningehjælp.

- Vi har valgt at købe de her t-shirts for at sætte fokus på kvinder og piger på flugt i verdens brændpunkter, siger Ålands Rasmus Andersen, der står bag initiativet og indkøb af t-shirtene.

- Det kan måske skabe lidt debat, folk spørger ind til det her statement. Men forhåbentlig bliver der solgt nogle t-shirts, siger han.