Landets største sexshop taber pusten

Ifølge Børsen er det første gang i selskabets 15 år lange historie, at det oplever tilbagegang i omsætningen.

Sinful sælger blandt andet sexlegetøj via sin onlineforretning.

Omsætningen landede på 364 millioner kroner, hvilket svarer til et fald på 25 millioner fra året før.

Men 2022 endte med at blive et vanskeligt år for det danske selskab. Det fremgår af dets årsregnskab onsdag formiddag.

Landets største sexshop, Sinful, har haft for vane at præsentere rekordregnskaber på stribe.

Sinful havde sidste år et underskud på 7,3 millioner kroner.

Mediet skriver desuden, at det ligeledes var første gang, at det endte med at tabe penge.

Underskuddet var sidste år på 7,3 millioner kroner.

Det skyldes, at 2022 var præget af et brat fald i forbrugertilliden, høj inflation og stigende råvarepriser, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Men det skyldes også, at Sinful valgte at investere store summer for at udvide sin tilstedeværelse på forskellige markeder i Europa.

Forventer at vokse

Sinful er i dag repræsenteret i 11 lande, herunder Danmark, England og Frankrig.

- Stadig flere europæere får øjnene op for Sinful, og vi fortsætter med at investere i udvidelsen af forretningen med den faste overbevisning, at sex ikke går af mode, siger Søren Johansen, der er direktør i selskabet, i meddelelsen.

- Sinful udvikler sig hastigt, men den vigtigste ingrediens i vores succes er stadig, at vores kunder sætter stor pris på os.

På trods af et udfordrende forretningsmiljø forventer Sinful at vokse på ny i 2023. Man regner med, at omsætningen vokser med op mod ti procent, lyder det i en meddelelsen.

Virksomheden har hovedsæde i Aarhus og beskæftiger ifølge avisen mere end 230 ansatte.