Landets største køkken laver 150.000 frikadeller og bruger 10 ton smør om året

Hvert år bliver 150.000 frikadeller stegt og en halv million sandwich smurt i landets største køkken på Aarhus Universitetshospital. Og spørger man køkkenchef Bente Sloth, så er maden en af hospitalets vigtigste opgaver.

- Det er ikke bare mad, det er en del af behandlingen. Patienter, der ikke får den rette ernæring, bliver langsommere raske, siger hun.

Det er ikke kun smagen, men også anretningen, der er vigtig, når man skal vække appetitten hos patienter. Foto: Aarhus Universitetshospital

Køkkenet, der har eget bageri og slagteri, sørger for mad til 2000 patienter dagligt. Det er nødt til at køre som en velsmurt maskine, når der skal laves mad i mængder, der kan få selv den største børnefamilie til at miste pusten. Men køkkenchefen har ikke valgt den lette løsning. Noget at se frem til I køkkenet, der breder sig over 4700 kvadratmeter, bliver al maden lavet fra bunden og med mere end 80 procents økologi.

Den klassiske danske mad er godt repræsenteret i madplanen, der typisk laves for tre uger ad gangen. Mange ønsker noget genkendeligt, når de er dårlige, og derfor laver man fortsat frikadeller og citronfromage i stor stil, fortæller Bente Sloth.

quote Man kan godt blive ked af det, hvis en patient mener, det er noget skrammel Bente Sloth, køkkenchef

Men også frisk brød er vigtigt. For at sikre patienterne det hver uge bruger bageren Thomas Hansen et ton hvedemel og 60 kilo gær. Det er noget særligt for ham, at det er patienter, han bager til. - Vi hjælper jo en person, der ligger uden så meget at se frem til i løbet af en dag og skal til mange undersøgelser, og det er måske ikke dem alle sammen, der er lige sjove. Så får de et godt stykke brød og en god sandwich eller kage. Det kan måske give dem lidt glæde, siger han.

På trods af de økologiske råvarer og hjemmelavede retter er det alligevel de færreste, der ikke har hørt fortællingen om den dårlige hospitalsmad. Gør op med gammelt ry Den gamle fortælling er dog ikke opstået ud af ingenting. - Hospitalsbranchen var i begyndelsen af 00'erne kendt for dårlig mad. Her var der meget posemad, siger Bente Sloth. Langt de fleste hospitaler er dog gået over til selv at lave maden, da man fandt ud af, at det var både billigere og bedre.

Køkkenet laver også selv sine pølser. Foto: Aarhus Universitetshospital

Men ifølge køkkenchefen kan ryet alligevel blive svært helt at ryste af sig. Omstændighederne for hospitalsopholdet kan ikke undgå at påvirke oplevelsen, mener hun.

- Noget af det handler om, at man er på en sengestue, hvor der ligger en anden patient, man er syg, man er forkvalmet, og man er ked af det, siger Bente Sloth, der også peger på transporten fra køkkenet og ud på afdelingerne som en udfordring. - Man kan godt blive ked af det, hvis en patient mener, det er noget skrammel, men vi ved også, at noget medicin kan påvirke smagsoplevelsen. Så vi tager det ikke så tungt, fordi vi ved, at det er lavet med gode råvarer. Ros på servietter Køkkenchefen tror på, at hospitalsmadens ry nok skal blive bedre, i takt med at afstanden til posemadens tid bliver længere. Det vidner den ros, som jævnligt bliver sendt tilbage til køkkenet om, fortæller hun. - Der er kommet flere hilsner tilbage fra patienter, der har skrevet på en serviet. Det kan være noget så enkelt som: ”Det var så dejlig en boller i karry” eller ”Det var en fornøjelse - det er ligesom min mors”, siger Bente Sloth.

I køkkenet går man meget op i, at der bogstaveligt talt ikke går en krumme til spilde. Rugbrødsender bliver for eksempel gemt til øllebrød. Foto: Aarhus Universitetshospital

For hende og det øvrige køkkenpersonale er det dog lysten til at lave god mad fra bunden, der holder den faglige stolthed og arbejdsglæden oppe. Men det varmer alligevel, når det bliver anerkendt af dem, det hele handler om – patienterne.

- Så ved vi, at det gør en forskel for nogen. Jeg er stolt af at være en del af AUH, og jeg synes, vi bidrager med noget godt, siger Bente Sloth. Kom med indenfor i landets største køkken, som vi besøger i serien 'Vores Vilde Hospital'.

