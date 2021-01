Landets bedste skal forske i hjerte-kar-sygdomme i Aarhus

Ud over at samle viden og kapaciteter fra universiteter, hospitaler og andre forskningsinstitutioner vil akademiet lægge vægt på at inddrage patienterne. Derfor er patientorganisationen Hjerteforeningen en af partnerne i akademiet, der også bidrager med yderligere 30 millioner kroner til samarbejdet.

- At inddrage en patientorganisation så aktivt er visionært og giver de bedste forudsætninger for at forme og løfte fremtidens danske forskning i hjerte-kar-sygdomme til gavn for patienter og samfundet, siger Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen i pressemeddelelsen.